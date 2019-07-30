В Краснодаре направлено в суд дело о приписках при реконструкции санатория «Юность»

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении двенадцати жителей Сочи и Москвы, обвиняемых в хищении более 70 млн руб., выделенных на ремонт и обслуживание сочинского санатория «Юность», сообщили “Ъ-Юг” в надзорном ведомстве. Фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

По данным краевой прокуратуры, в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года житель Москвы, являясь генеральным директором ООО «Техстроймаркетинг», действуя совместно с гендиректором ООО СК «СитиСтройСервис», а также с главным врачом ФГБУ «Санаторий «Юность» и его заместителем, вносили в документы заведомо ложные сведения о выполнении работ по реконструкции санатория. Проект реконструкции санатория «Юность», предусматривающий строительство спального комплекса с бассейном, финансировался из бюджета в рамках государственного контракта. Министерство здравоохранения РФ перечислило в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Техстроймаркетинг» денежные средства в сумме свыше 68 млн руб., однако на самом деле работы не были выполнены, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по версии обвинения, заместитель главврача санатория при содействии индивидуальных предпринимателей заключал с ними фиктивные договоры на выполнение ряда работ (расчистка территории, промывка систем теплоснабжения), за которые на их счета перечислялись денежные средства в сумме свыше 2 млн руб. В то же время никакие работы не производились, поскольку были выполнены сотрудниками санатория согласно их должностным инструкциям, или муниципальными службами города Сочи.

Анна Перова, Краснодар