В Нижегородской области проверят пункты весогабаритного контроля транспорта

ГКУ Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» Нижегородской области в августе начнет проверки автоматических пунктов весогабаритного контроля в регионе. По сообщению областного правительства, к ним привлекут сотрудников ГИБДД, регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, перевозчиков и торгово-промышленную палату.

Напомним, систему весогабаритного контроля в Нижегородской области создавало ПАО «Ростелеком», на первом этапе установившее шесть пунктов взвешивания грузиков. В 2019 году в регионе появятся еще 11 таких пунктов. Весной бизнес-омбудсмен Павел Солодкий озвучил в региональном парламенте жалобы перевозчиков грузов на незаконные, по их мнению, многотысячные штрафы после проезда весогабаритного контроля. В ПАО «Ростелком» на претензии перевозчиков заявили, что по соглашению с Нижегородской областью обеспечивают сервисное обслуживание и круглосуточный мониторинг комплексов, с их ежегодной государственной метрологической поверкой.

Добавим, правительство Нижегородской области осенью 2018 года обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Ростелеком». Власти требовали неустойку в размере нарушение оператором сроков создания в регионе системы весогабаритного контроля. Ответчик с доводами заявителя не соглашался и доказывал, что чиновники затянули сроки выдачи проектной документации, а неустойка несопоставима с ценой договора. В марте суд первой инстанции в марте частично удовлетворил иск и постановил взыскать с компании 13 млн руб. пеней за нарушение сроков исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве.

Владимир Зубарев