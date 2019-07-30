В Краснодаре чиновница осуждена за фальшивые газетные тиражи

Ленинский районный суд Краснодара признал Ольгу Горохову, экс-руководителя департамента печати и СМИ краевой администрации, виновной в злоупотреблении полномочиями, и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, сообщило следственное управление СКР по краю. Суд установил, что чиновница оплатила невыполненный контракт с издательством, приняв к отчету фальшивый газетный тираж.

Факты незаконной деятельности Ольги Гороховой были выявлены сотрудниками УФСБ России по краю, в августе 2015 года женщина была арестована и провела в СИЗО два месяца, а затем находилась под домашним арестом. Изначально госпожу Горохову обвиняли в мошенничестве, затем квалификация была изменена на статью «злоупотребление полномочиями». Суд установил, что в рамках исполнения краевой программы поддержки СМИ департамент заключил контракт с ООО «Газетное издательство "Периодика Кубани"», согласно которому издательство должно было выпустить информационные материалы о деятельности органов исполнительной власти тиражом 130 тыс. экземпляров.

По версии следствия, фактически было издано всего 2,5 тыс. экземпляров рекламных газет, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. Среди подписчиков и в рознице газеты не распространялись. Тем не менее Ольга Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства было перечислено 4,5 млн руб. Таким образом, краевому бюджету был причинен ущерб на указанную сумму, сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар