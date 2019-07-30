Тамбовские аграрии получили 1,7 млрд рублей субсидий за семь месяцев

С начала года аграрии Тамбовской области получили субсидии на развитие агропромышленного комплекса в объеме 1,7 млрд рублей, из этой суммы 1,3 млрд руб. — средства федерального бюджета, 400 млн руб. — бюджета области. Деньги были направлены «на субсидирование процентной ставки по инвесткредитам, страхование в сфере растениеводства и животноводства, оказание несвязанной поддержки, закладку и раскорчевку садов, приобретение элитных семян, гранты начинающим фермерам, развитие животноводческих ферм, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, приобретение племенного молодняка, содержание племенного маточного поголовья». Такие данные приводит пресс-служба администрации Тамбовской области со ссылкой на первого замначальника управления сельского хозяйства региона Алену Сытову.

В администрации региона уточнили, что до конца года на поддержку АПК региона хотят направить еще более 1 млрд руб., добавив, что финансирование доводится до получателей «своевременно и в полном объеме».

О том, как воронежские власти решили увеличивать господдержку за рост зарплаты, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежским аграриям предложили ставку».

Мария Старикова