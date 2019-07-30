Жителей Ростова предупредили о ливнях с грозами и градом

Утром и до конца суток 31 июля в Ростове-на-Дону и местами по области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации города.

Как сказано в сообщении, возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений, обрывы ЛЭП, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, затруднения в работе всех видов транспорта.

Жителям региона рекомендуют при скачках напряжения обесточить электроприборы, при затоплении помещений подняться на верхние этажи, не пытаться самостоятельно перейти бурный поток воды и т. д.

Кристина Федичкина