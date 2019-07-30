«Пора внедрять конкретные цифровые механизмы»

Москва поборется за право проведения в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат. В июле он прошел в Рио-де-Жанейро. В номинации "Лучший нетрадиционный проект" среди финалистов оказалась Московская торгово-промышленная палата. Подробнее об этом в программе «Цели и средства» ведущему Марату Кашину рассказал вице-президент МТПП Артем Далевич.

— Вы курируете цифровое направление, и ваш проект «Бизнес-маркет» вошел в число финалистов международного форума в Бразилии. Расскажите подробнее об этом.

— «Бизнес-маркет» — это площадка обмена деловыми предложениями на основе всемирной экосистемы торгово-промышленных палат. По классификации эта платформа относится к B2B-маркетплейсам или агрегаторам, которые уже достаточно продолжительное время существуют. Например, есть известная всем платформа Alibaba, где одни компании выступают в роли продавцов, другие – в роли покупателей.

«Бизнес-маркет» достаточно широко охватывает и товары, и услуги, и инвестиционные предложения, которыми члены палаты и их партнеры могут обмениваться. Мы берем термин «деловое предложение» как, с одной стороны, более общий, которым можно объяснить многие вещи, а с другой стороны, более конкретный, потому что это атомарная единица в бизнесе, когда одна компания другой что-то предлагает, не просто продать какой-то товар или услугу, но и что-то купить. Соответственно, реализован и механизм коммерческих тендеров как обратный предложениям о продаже.

Уникальность «Бизнес-маркета» в том, что платформа основывается именно на системе торгово-промышленных палат. Это исторически сложившаяся, уже глобальная экосистема для бизнеса, которая за 400 лет существования подтвердила себя как устойчивая, эффективная, географически распределенная площадка для бизнеса. И в рамках этой экосистемы мы разворачиваем платформу, где палата выступает в роли гаранта безопасности, прозрачности делового взаимодействия. Членство в палате дает компании определенное преимущество в деловых переговорах, в совершении сделок, потому что это явно не однодневка, не аферист — в палату такие просто не приходят.

— Очень любопытный функционал у платформы: она адаптируется автоматически, интерфейс меняется под ту торгово-промышленную палату, которая находится в конкретном регионе.

— Да, все верно. Это была основная задача на первый год существования платформы — правильно, грамотно подключить другие территориальные торгово-промышленные палаты к работе над экосистемой. Раньше все так или иначе публиковали коммерческие предложения от членов палаты на своих сайтах, но это были разрозненные доски объявлений, которые никак друг с другом не перекликались. Нам нужно было выполнить такую политически-социальную функцию — объединить их все на одной площадке, объяснить, что так гораздо эффективнее работать. И сделать это так, чтобы каждая палата не потеряла свою эксклюзивность, свою айдентику как уникального и единственного представителя системы торгово-промышленных палат на своей территории, в своем городе, в своей области. Поэтому мы пришли к такому механизму: если открываешь B2B-портал на территории, например, Тамбовской области, то весь он автоматически брендируется под Тамбовскую областную торгово-промышленную палату, и у всех местных предпринимателей полное ощущение — и это правильное ощущение, — что они работают непосредственно со своей местной ТПП, которая является окном во всю большую экосистему, существующую по всему миру.

— В палате множество гильдий, сколько из них вовлечено в создание цифровых продуктов? Какие еще проекты, кроме «Бизнес-маркета», вы можете выделить?

— Так или иначе, все гильдии задействованы в цифровизации — имеют свои собственные проекты в рамках цифровой экономики, проводят цифровую трансформацию. Но наиболее активно с «Бизнес-маркетом» сотрудничает гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий. IT-подрядчик «Бизнес-маркета» — это член гильдии, который на очень хороших условиях нас технически обслуживает, помогает эту платформу развивать. Другие члены гильдии вносят свои предложения, свое видение оцифровки деятельности палаты и делового взаимодействия, без них было бы это делать гораздо сложнее.

— Зачем вообще компаниям, предпринимателям вступать в гильдии, становиться членами торгово-промышленной палаты? Что это дает им, какие преференции?

— Чтобы больше зарабатывать и дольше жить. Исторически гильдии — или еще цеха по-другому — существовали со времен Древнего Египта, Древней Греции, Римской империи: тем или иным образом предприниматели одной отрасли объединялись в какие-то структуры, друг друга поддерживали. Объединение показывало другим игрокам на рынке, что компания заинтересована не только в собственной наживе, хотя в этом тоже, но и в сохранении стабильного рынка в своей отрасли, чтобы не допускать монополизации, чтобы исключить какой-то недобросовестный демпинг, исключить недобросовестных участников и откровенных аферистов.

— То есть это знак качества для компаний, репутационное отличие?

— Это, конечно, репутационный знак. Вот русское слово «разгильдяй» обозначает человека, которого выгнали из гильдии, то есть того, кто безответственно относился к своему делу, кто нарушал какие-то правила, и его профессиональная сообщество, отраслевое сообщество не приняло и даже исключило. Это устоявшееся понятие, мы немного про значение этого слова, может, забываем. Тем не менее, если рынок, игроки, коллеги по цеху тебя не признают и не хотят с тобой работать, отказываются тебя поддерживать, когда ты их просишь, или не рекомендуют тебя как надежного партнера, то ты из рынка выпадаешь. Поэтому действительно членство в гильдии — это знак качества. Плюс прикладное значение: происходит обмен клиентами достаточно часто, обмен ресурсами. Например, кто-то не может полностью какой-то контракт выполнить, он обращается в свою гильдию, к конкурентам в каком-то смысле этого слова, чтобы они подключились к выполнению его контракта – это частый случай. Или, из трех услуг, которые у меня хотят заказать, я оказываю две, а третью оказывает мой одногильдиец — я, естественно, приведу своего проверенного человека. Таких процессов много, поэтому я и сказал, что вступать в гильдию нужно, чтобы больше зарабатывать. А дольше жить — потому что это устойчивая система, где друг друга поддерживают и в трудных ситуациях, в том числе финансово. Как говорится, хочешь идти далеко — иди с кем-то.

— Но чтобы получить все преимущества, которые вы описали, компания подает заявку, вы задаете ей какие-то вопросы? Как к вам попадают новые компании, каковы критерии отбора?

— Во-первых, чтобы вступить в гильдию, нужно быть членом торгово-промышленной палаты — там отдельный процесс вступления, не сильно сложный, у нас добровольное членство, в отличие, например, от других стран, где членство в палате обязательное, и нельзя открыть свое предприятие, свою компанию, не вступив в торгово-промышленную палату. В каждой гильдии свои правила, естественно, потому что в каждой отрасли свои особенности; свои требования, свои ожидания от ее участников. Но точно общий критерий для всех — конечно, безупречная деловая репутация.

— Немного философский вопрос: сейчас много говорят о цифровизации, иногда даже кажется, что слишком много. Вы с этим работаете, знаете процесс изнутри. На ваш взгляд, насколько готова сейчас экономика России к цифровизации? Насколько она в этом нуждается? Достаточно ли квалифицированных кадров в стране, чтобы цифровизацию реализовывать?

— Я считаю, пока мы собираемся на цифровых мероприятиях — форумах, конгрессах, конференциях — и объясняем друг другу очевидные, понятные вещи, что цифровизация – это важно, нужно и неизбежно, то есть пока мы топчемся на одном месте, мы далеко не уйдем. В моем представлении цифровизация — это конкретный процесс, уникальный в каждой организации, который должен исчисляться в каких-то единицах — например, в сэкономленном времени; то есть мы вводим какой-то цифровой продукт, чтобы сэкономить время сотрудников, а время — это всегда деньги.

На нашем примере: мы вводим «Бизнес-маркет» — это цифровизация торгово-промышленных палат. Для чего он создается? Чтобы оцифровать процесс обмена деловыми предложениями, делового взаимодействия. Когда мы это вводим, мы сокращаем количество времени, которое предприниматель тратит на поиск надежного партнера, и снижаем риски, которые возникнут, если он найдет себе неподходящего партнера. А поскольку членами торгово-промышленных палат во всем мире являются порядка 65 млн организаций, то если мы одной компании сэкономим по $1 в человеко-часах, соответственно, это экономия миллионов долларов в глобальном масштабе, и это уже неплохая цель. Если каждая организация, которая ведет цифровую трансформацию, будет понимать, зачем делает, какую единицу она сэкономит, как это отразится на ее бюджете, на ее KPI, тогда все будет двигаться хорошо. Но пока что мы во многом обмениваемся философскими мыслями о том, что цифровизация – это круто. Сколько можно? Пора бы уже конкретные механизмы внедрять.