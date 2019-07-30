В Воронеже власти вернулись к проекту строительства крупного торгово-выставочного центра

Воронежские власти вернулись к вопросу создания в регионе крупного торгово-выставочного центра, о необходимости создания которого речь идет по меньшей мере с 2012 года. Вчера перспективы его строительства в облцентре региональные чиновники обсудили с директором департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергеем Селивановым, а также руководством региональной ТПП. Согласно сообщению пресс-службы облправительства, господин Селиванов заверил собравшихся в поддержке проекта: «На данном этапе мы готовы войти в состав той рабочей группы, которая, надеемся, будет сформирована. И в дальнейшем будем участвовать уже непосредственно в наполнении, в привлечении проектов федерального масштаба».

Объект должен быть «многофункциональным» и «иметь удобное расположение с точки зрения транспортной доступности». Минимальная рекомендуемая площадь для таких центров — не менее 3,7 га, уверен господин Селиванов. По итогам обсуждения губернатор Александр Гусев поручил главе ТПП Воронежской области Юрию Гончарову приступить к формированию соответствующей рабочей группы для подготовки техзадания, а затем и концепции проекта.

Напомним, что идею строительства в регионе крупного торгово-выставочного центра неоднократно озвучивал экс-губернатор Алексей Гордеев. В разные годы его планировали разместить в центре города — на намывных территориях у водохранилища, о судьбе которых до сих пор спорят региональный ДИЗО и компания-подрядчик, затем речь шла о площадке промпарка «Проминвест» на окраине Воронежа — его юрлицо сейчас находится в многолетней процедуре банкротства. Также о намерении запустить торгово-выставочный центр возле трассы М-4 «Дон» заявляла ГК «Пересвет». Сейчас анонсировавший этот проект гендиректор ЗАО «Пересвет-инвест» (управляющая компании холдинга) Олег Пронин является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу.

Мария Старикова