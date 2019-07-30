Оренбуржье возглавило топ регионов-лидеров по посевным площадям бахчевых культур

Площадь под продовольственными бахчевыми культурами в Оренбургской области в текущем году превысила 46,3 тыс. га. По этому показателю регион занял первое место среди субъектов РФ. На второй позиции оказалась Волгоградская область, где посеяно 8,1 тыс. га, на третьей – Астраханская (32,4 тыс. га). Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Основными производителями бахчевой продукции ежегодно являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, на долю которых в 2019 году приходится 45,4 тыс. га или 98 % всех посевов бахчевых, в 2018 году – 46,9 тыс. га (97 %)»,– говорится в сообщении.

В минувшем году в Оренбуржье было собрано 803,2 тыс. т (все категории хозяйств) продовольственных бахчевых культур. При этом средняя урожайность в регионе в 2018 году составила 167,4 ц с 1 га.

На первом месте по производству бахчевых культур в Оренбуржье оказался Соль-Илецк, в котором располагается 94 % всех площадей бахчевых культур. Кроме того, бахчевые культуры в текущем году были посеяны в Акбулакском, Беляевском, Илекском и Ташлинском районах.

Георгий Портнов