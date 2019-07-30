В Удмуртии отметили один из самых низких уровней просроченной задолженности по потребкредитам

Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Удмуртии по итогам второго квартала 2019 года составила 17,3%. Республика занимает 5-е место среди регионов России по размеру доли просрочки, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Отметим, что значение аналогичного периода 2018 года также составляло 17,3%.

Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования. В целом по стране доля просроченной задолженности по потребкредитам составила 19,9%, что меньше прошлогоднего показателя на 0,4%. Самые низкие значения просрочки, помимо Удмуртии, отметили в Ханты-Мансийском АО, Москве, Московской области и Татарстане — 11,1%, 15,5%, 16,8% и 16,8% соответственно. Самую большую долю просроченной задолженности зафиксировали в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Омской и Волгоградской области. Она составила 27,1%, 24,7%, 24,6%, 24,3% и 24% соответственно. Наибольшую динамику сокращения просроченной задолженности отметили в Тюменской области, Приморском крае, Башкирии, Кемеровской области и Приморском крае — показатель уменьшился на 4%, 1,4%, 0,9%, 0,9% и 0,8% соответственно.

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с плохими долгами наступила стабилизация. Однако, несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы плохих долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.