Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке для клиентов ГК «ЮгСтройИнвест»

Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке для клиентов строительной компании «ЮгСтройИнвест» в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае до 9,3% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы (НИС) ставка составит 9,2%.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет. Предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Более подробную информацию об объектах можно узнать на сайте «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» основана в 2003 году Юрием Ивановым. За годы работы застройщик не раз был удостоен региональных и федеральных наград. Успешный опыт возведения микрорайонов компания применяет сразу в трех городах – Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уверенно входит в ТОП-5 лучших застройщиков страны. За 16 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 3,3 миллионов квадратных метров жилья, возвела 11 детских садов и 4 школы. ЮСИ заботится о людях, а потому в микрорайонах создается все необходимое для уютной и комфортной жизни.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.