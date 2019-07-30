На пособия при рождении третьих и последующих детей в Пензенской области выделено 307 млн рублей

В Пензенской области в первом полугодии родилось 1054 третьих и последующих детей, что на 27 человек больше, чем за январь-июнь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За этот период меру социальной поддержки в форме ежемесячного пособия (9398 руб.) при рождении третьего и последующих детей получили 5379 многодетных семей. На указанные цели было выделено 307 млн руб., 72 млн из которых – средства областного бюджета.

Всего в пензенских многодетных семьях с января 2013 года родилось 12047 детей.

Иван Сергеев