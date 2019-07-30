Приставы наложили арест на 12 такси

Судебные приставы наложили арест на 12 автомашин, принадлежащих пермскому ООО «Авалон» — партнеру сервиса «Яндекс. Такси». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

Основанием для ареста послужило исполнительное производство о взыскании с ООО «Авалон» задолженности по договору займа свыше 6 млн руб. в пользу физического лица. В настоящее время готовится пакет документов для передачи имущества оценщику с целью определения рыночной стоимости арестованных автомобилей. После получения официального заключения специалиста автомобили будут изъяты и переданы на торги.