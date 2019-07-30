«ЖК Сервис 1» оштрафовали за долги по электроэнергии

Управляющая компания Дзержинска «ЖК Сервис 1» оштрафована за долги по электроэнергии

По сообщению гарантирующего поставщика электроэнергии «ТНС энерго Нижний Новгород» на 250 тыс. руб. оштрафована управляющая компания ООО «ЖК Сервис 1», (обслуживает 15 многоквартирных домов в Дзержинске). Организация имела просроченную задолженность за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию на сумму свыше 635 тыс руб. за период с ноября 2017 года по май 2018 года. Это было было подтверждено судебными решениями, а наличие просроченной задолженности УК перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением лицензионных требований. В результате по заявлению Госжилинспекции домоуправляющая компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Иван Сергеев