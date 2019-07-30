В банкротстве белгородского завода опалубки «Белвелокс» сменился основной кредитор

Арбитражный суд Белгородской области утвердил замену главного конкурсного кредитора в деле о банкротстве белгородского завода опалубки «Белвелокс». Согласно определению суда, права требования 103,3 млн руб. перешли от обласного фонда госимущества к одноименному с должником зарегистририванному в прошлом году ООО «Белвелокс» Петра Сопина. Соответствующий договор уступки долга был заключен сторонами еще в декабре 2018-го. Таким образом, общество стало кредитором с наибольшей суммой требований — всего в реестр включено 199,6 млн руб.

Напомним, в июне 2016 года фонд госимущества Белгородской области продал 84,2% акций завода «Белвелокс» местному ООО «Аврора» за 2,947 млн руб. при номинальной стоимости принадлежавшего облправительству пакета акций в 105,2 млн руб. Процедуру банкротства в конце 2016 года инициировал один из совладельцев компании, ООО «Инвестиционная компания Аврора». Сумма требований составляла 76 млн руб. Конкурсное производство в отношении ООО «Белвелокс» введено в июле 2017 года, конкурсным управляющим назначен Игорь Корнеев. В ходе процедуры было выявлено имущество балансовой стоимостью 80,1 млн руб. Земельные участки, здания, коммуникации и оборудование компании пытались реализовать с торгов, но желающих его приобрести так и не нашлось, несмотря на снижение цены с 224 до 78 млн руб.

Мария Старикова