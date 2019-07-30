Задачи цифрового развития региона IT-департамент будет решать в новом статусе — министерства цифрового развития и связи

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о переименовании департамента информатизации и телекоммуникационных технологий Новосибирской области в министерство цифрового развития и связи.
«Это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти,— подчеркнул губернатор.— Это завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики. Решение подтверждает важность задачи цифровой трансформации как национального приоритета для нашего интеллектуального региона».
Для Новосибирской области, имеющей один из самых мощных в стране IT-кластеров и целую плеяду технологических вузов, дальнейшее развитие данного направления особенно актуально. Преобразование департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития.
Быстрорастущая отрасль информационных технологий уже стала важным сектором цифровой экономики, развитие которой, в свою очередь, является одним из национальных приоритетов, закрепленных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
Наряду с существующими функциями департамента — обеспечением работоспособности вычислительных средств, линий связи, информационных систем и т.д. — министерство будет отвечать за развитие всех составляющих цифровой экономики, отметил глава области.
Так, министерство цифрового развития и связи будет осуществлять функции координатора по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Новосибирской области. Министерство будет ответственно и за формирование и реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона. Среди новых задач — эффективная работа с IT-организациями в целях опережающего развития отрасли, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на федеральном уровне.
Как уточнил губернатор, в связи с переименованием руководитель структуры не меняется. Анатолий Дюбанов, ранее занимавший должность руководителя департамента информатизации и телекоммуникационных технологий, становится министром цифрового развития и связи.
Вклад в валовый региональный продукт региона сферы информации и связи, по данным статистики, составил по итогам 2017 года 4,2%, это соответствует вкладу сельского хозяйства в ВРП региона (4,2%), образования (4%) и больше, чем доля строительства (3,8%) в ВРП. Для сравнения: в среднем по РФ доля деятельности в области информации и связи в ВРП составляет 3%, в СФО — 2,1%.
Общее число организаций Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сфере информации и связи, составляет на 1 января 2019 года 2912 (это 3% от общего количества организаций Новосибирской области).