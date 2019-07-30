Задачи цифрового развития региона IT-департамент будет решать в новом статусе — министерства цифрового развития и связи

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о переименовании департамента информатизации и телекоммуникационных технологий Новосибирской области в министерство цифрового развития и связи.



«Это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти,— подчеркнул губернатор.— Это завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики. Решение подтверждает важность задачи цифровой трансформации как национального приоритета для нашего интеллектуального региона».

Для Новосибирской области, имеющей один из самых мощных в стране IT-кластеров и целую плеяду технологических вузов, дальнейшее развитие данного направления особенно актуально. Преобразование департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономического развития региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития.

Быстрорастущая отрасль информационных технологий уже стала важным сектором цифровой экономики, развитие которой, в свою очередь, является одним из национальных приоритетов, закрепленных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Наряду с существующими функциями департамента — обеспечением работоспособности вычислительных средств, линий связи, информационных систем и т.д. — министерство будет отвечать за развитие всех составляющих цифровой экономики, отметил глава области.

Так, министерство цифрового развития и связи будет осуществлять функции координатора по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Новосибирской области. Министерство будет ответственно и за формирование и реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона. Среди новых задач — эффективная работа с IT-организациями в целях опережающего развития отрасли, развитие экспорта IT-решений, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на федеральном уровне.

Как уточнил губернатор, в связи с переименованием руководитель структуры не меняется. Анатолий Дюбанов, ранее занимавший должность руководителя департамента информатизации и телекоммуникационных технологий, становится министром цифрового развития и связи.