Кандидат «Коммунистов России» Татьяна Гурьева не смогла собрать подписи для выборов в Госсовет

Лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах Татьяна Гурьева не смогла собрать 1,8 тыс. подписей избирателей, необходимых для регистрации на выборах в Госсовет Татарстана. Она выдвигалась по Вахитовскому одномандатному округу.

«Подписи мы собирали как по месту жительства, так и на улице. Всего смогли собрать около 800 подписей. Своих сил за короткий срок не хватило»,— говорится в обращении госпожи Гурьевой к жителям Набережных Челнов. Коммунистка отметила, что территориальная комиссия почти на неделю «задержала» начало сбора подписей, поскольку не сразу выдала направление на открытие избирательного счета. «К тому же я практически уверена, что даже если бы я собрала необходимое количество подписей, то были бы придуманы надуманные причины для отказа мне в регистрации»,— полагает госпожа Гурьева.

Напомним, на прошлых выборах 2014 года по Вахитовскому округу Татьяну Гурьеву также не зарегистрировали. Победителем стал заместитель гендиректора КамАЗа по безопасности, член «Единой России» Ильдар Шамилов. Он вновь баллотируется в округе самовыдвиженцем.

«Коммунисты России» выдвинули на выборы еще пять кандидатов в округах Казани. Они успешно собрали подписи и прошли регистрацию. Также партия выдвинула список кандидатов по единому республиканскому округу. Его возглавил глава отделения в Татарстане Альфред Валиев. Татьяна Гурьева заняла второе место. В 2014 году список «Коммунистов России» получил лишь 2,4% и не преодолел пятипроцентный проходной барьер.

Выборы в Госсовет назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"