В Челябинской области предлагают самые низкие в УрФО зарплаты

Челябинская область заняла последнее место в составленном HeadHunter рейтинге регионов УрФО по величине средней предлагаемой зарплаты. Как сообщают авторы исследования, в регионе соискателям в среднем предлагают устроиться на работу за 33,8 тыс. руб.

Самые большие в федеральном округе зарплаты, по данным HeadHunter, предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе (в среднем 57,4 тыс. руб.), далее в списке идут Ханты-Мансийский автономный округ (44,8 тыс. руб.), Тюменская область (39,3 тыс. руб.), Свердловская область (37,6 тыс.) и Курганская область (34,2 тыс.). В таком же порядке регионы УрФО расположились по зарплатным ожиданиям соискателей, при этом в ХМАО, ЯНАО и Свердловской области они выше предлагаемых зарплат, в Челябинской, Курганской и Тюменской областях – ниже.

Аналитики отмечают, что проще всего найти работу в Курганской области, где на одну вакансию приходится 3,7 резюме. В Челябинской области соотношение – 5,4, в Тюменской – 7,7.