Жители Среднего Урала могут оспорить кадастровую стоимость жилья

До конца года жители Свердловской области могут сверить и оспорить результаты оценки стоимости своей недвижимости. Ее провел филиал Федеральной кадастровой палаты в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на имущество с применением кадастровой стоимости. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

С 1 января 2020 года в России изменятся правила начисления налога на недвижимость. Налог будет исчисляться не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой. В 2020 году жители Свердловской области получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить в 2021 году.

Для того, чтобы оспорить результаты оценки, нужно направить уведомление через сайт Росреестра или записаться на прием. «Важно сделать это до конца года. Иначе, единственной возможностью оспорить результаты останется обращение в суд»,— сообщили в департаменте.

По словам исполняющего обязанности министра по управлению государственным имуществом Сергея Зырянова, инвентаризационная стоимость объектов недвижимости не проводилась с 2013 года. «Получается, что 10-11 млн кв.м. жилья в Свердловской области на сегодняшний день вообще не облагаются налогом»,— сообщил он, добавив, что с каждым годом этот объем растет примерно на 2 млн кв.м.