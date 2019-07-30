Урожайность в текущем году ниже прошлогодних показателей В Нижегородской области началась уборочная кампания.

Более 1 млн тонн зерна намерены получить предприятия АПК в текущем году. В пяти районах региона уже началась уборочная кампания.

По словам главного агронома АО «Семьянское» Александра Чардымова, полевые работы в текущем году нижегородские аграрии начали более с чем 500 единицами новой техники, что способствует уборке урожая без перебоев и с меньшими потерями.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что урожайность сейчас составляет 26 центнеров с гектара, это меньше, чем в прошлом году. Причина в том, что из-за неблагоприятных погодных условий осенью погибло много озимых.

Уборочная кампания продлится около месяца. Если погода не подведет, в Семьянском хозяйстве планируют собрать около 11 тысяч тонн пшеницы. В целом, же нижегородские аграрии обещают, что область будет полностью обеспечена мукой и зерном для животноводческих кормов.