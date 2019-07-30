Суд вынес приговор бывшему руководителю департамента печати и средств массовых коммуникаций Кубани

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к полутора годам лишения свободы условно экс- руководителя департамента СМИ Краснодарского края Ольгу Горохову. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

В СКР сообщили, что в момент, когда Горохова возглавляла департамент, ее ведомство и ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов о работе государственных органов власти тиражом 130 тыс. экземпляров, при этом изданы были 2,5 тыс. Они были выпущены на основании сфальсифицированного техпаспорта. В результате махинаций бюджету региона нанесен ущерб на сумму 4,5 млн руб.

Ольга Горохова была назначена на должность руководителя департамента СМИ Краснодарского края в июле 2013 года. Ранее она являлась редактором газеты «Власть советов» Выселковского района, работала в одной из коммерческих структур «Нового телевидения Кубани», руководила пресс-службой администрации Брюховецкого района. В мае 2015 года возглавила тот самый ГУП «Периодика Кубани», являлась креатурой бывшего вице-губернатора Краснодарского края Галины Золиной.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Елена Рыжкова