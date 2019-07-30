«Таттелеком» передает реестр акционеров подконтрольному Сбербанку регистратору

Совет директоров оператора связи «Таттелеком» утвердил в качестве нового регистратора компании московское АО «Регистраторское общество "Статус"», основным владельцем которого является Сбербанк.

Одновременно совет директоров «Таттелекома» принял решение расторгнуть действующий с мая 2005 года договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с казанским ООО «Евроазиатский регистратор». Оно, согласно данным Kartoteka.ru, на 42,5% принадлежит ГК «Татнефть» (через ООО «Акционерный капитал»), на 42,5% - и ГК «ТАИФ» (через АО «ТАИФ», ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим») и на 15% - АО «Татэнерго».

Как писал «Ъ-Казань», с мая генеральным директором «Таттелекома» стал бывший помощник президента Татарстана Айрат Нурутдинова вместо Лутфуллы Шафигуллина, занимавшего эту должность с 2006 года.

Основным акционером является АО «Связьинвестнефтехим» (принадлежит правительству Татарстана), которое контролирует 87,2% акций «Таттелекома».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"