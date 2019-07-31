Самые громкие законы весенней сессии

Закон Дата принятия Госдумой Число упоминаний в СМИ О чем закон О наказании за фейковые новости 07.03.2019 9501 Запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность. Штрафы — от 30 тыс. до 1,5 млн руб. Об «ипотечных каникулах» 18.04.2019 9145 Ипотечники, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться правом временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше ежемесячного платежа О паллиативной помощи 21.02.2019 7203 Закон подразделяет паллиативную помощь на специализированную медицинскую, врачебную и доврачебную — ее смогут оказывать фельдшеры или медсестры, сделав тем самым максимально приближенной к пациенту О запрете хостелов в жилых домах 06.03.2019 6111 Хостелы, расположенные в жилых домах, окажутся вне закона. Исключение составят только те, что расположены в нежилых помещениях, на первых этажах с отдельным входом Об индексации пенсий 21.03.2019 5158 Закон повышает уровень материального обеспечения пенсионеров О продлении «дачной амнистии» 25.07.2019 4718 До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план О приостановке Договора о ликвидации РСМД 18.06.2019 4123 Закон приостановил действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности О наказании за неуважение к власти 07.03.2019 3893 За оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. О «суверенном интернете» 16.04.2019 3366 В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика для «обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия» О защите прав дольщиков 19.06.2019 3236 Закон вводит возможность досрочного расторжения договоров страхования ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилья по договору участия в долевом строительстве. Предусмотрен возврат полученных страховщиками премий по договорам