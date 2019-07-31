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Самые громкие законы весенней сессии

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ЗаконДата принятия ГосдумойЧисло упоминаний в СМИО чем закон
О наказании за фейковые новости07.03.20199501Запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность. Штрафы — от 30 тыс. до 1,5 млн руб.
Об «ипотечных каникулах»18.04.20199145Ипотечники, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться правом временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше ежемесячного платежа
О паллиативной помощи21.02.20197203Закон подразделяет паллиативную помощь на специализированную медицинскую, врачебную и доврачебную — ее смогут оказывать фельдшеры или медсестры, сделав тем самым максимально приближенной к пациенту
О запрете хостелов в жилых домах06.03.20196111Хостелы, расположенные в жилых домах, окажутся вне закона. Исключение составят только те, что расположены в нежилых помещениях, на первых этажах с отдельным входом
Об индексации пенсий21.03.20195158Закон повышает уровень материального обеспечения пенсионеров
О продлении «дачной амнистии»25.07.20194718До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план
О приостановке Договора о ликвидации РСМД18.06.20194123Закон приостановил действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
О наказании за неуважение к власти07.03.20193893За оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.
О «суверенном интернете»16.04.20193366В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика для «обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия»
О защите прав дольщиков19.06.20193236Закон вводит возможность досрочного расторжения договоров страхования ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилья по договору участия в долевом строительстве. Предусмотрен возврат полученных страховщиками премий по договорам
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Источники: официальный сайт Госдумы, Integrum.
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