Самые громкие законы весенней сессии

|Закон
|Дата принятия Госдумой
|Число упоминаний в СМИ
|О чем закон
|О наказании за фейковые новости
|07.03.2019
|9501
|Запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность. Штрафы — от 30 тыс. до 1,5 млн руб.
|Об «ипотечных каникулах»
|18.04.2019
|9145
|Ипотечники, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться правом временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше ежемесячного платежа
|О паллиативной помощи
|21.02.2019
|7203
|Закон подразделяет паллиативную помощь на специализированную медицинскую, врачебную и доврачебную — ее смогут оказывать фельдшеры или медсестры, сделав тем самым максимально приближенной к пациенту
|О запрете хостелов в жилых домах
|06.03.2019
|6111
|Хостелы, расположенные в жилых домах, окажутся вне закона. Исключение составят только те, что расположены в нежилых помещениях, на первых этажах с отдельным входом
|Об индексации пенсий
|21.03.2019
|5158
|Закон повышает уровень материального обеспечения пенсионеров
|О продлении «дачной амнистии»
|25.07.2019
|4718
|До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план
|О приостановке Договора о ликвидации РСМД
|18.06.2019
|4123
|Закон приостановил действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
|О наказании за неуважение к власти
|07.03.2019
|3893
|За оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.
|О «суверенном интернете»
|16.04.2019
|3366
|В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика для «обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия»
|О защите прав дольщиков
|19.06.2019
|3236
|Закон вводит возможность досрочного расторжения договоров страхования ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилья по договору участия в долевом строительстве. Предусмотрен возврат полученных страховщиками премий по договорам