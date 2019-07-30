Производство говядины на Ставрополье выросло на 22%

По итогам шести месяцев 2019 года производство говядины в Ставропольском крае составило 4,5 тыс. т, что на 22% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Увеличению объема производства способствовал рост численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, сказано в сообщении. «Применение малозатратных, энергосберегающих технологий, практика

организации туровых отелов, длительное пребывание животных на пастбище

также позволили обеспечить рост среднесуточных привесов и увеличить производство говядины»,— приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Руденко.

За январь — июнь производство специализированной говядины от мясных пород и их помесей составило 2,4 тыс. т, показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кристина Федичкина