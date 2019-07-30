Директора одной из школ Удмуртии оштрафовали за присвоение денег сотрудников

48-летнему директору одной из школ Увинского района Удмуртии назначили судебный штраф в размере 20 тыс. руб. за присвоение денег сотрудников. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что директор на протяжении двух лет заключал договоры на оказание услуг по расчистке снега и льда с кровли школы. Работы выполняли сотрудники учреждения, которые думали, что действуют в рамках своих трудовых обязанностей. При этом деньги, предусмотренные договором, директор выдавал работникам лишь частично, а остальную сумму присваивал себе.