Экс-руководитель департамента печати Краснодарского края осуждена за должностное преступление

Ленинский суд Краснодара вынес приговор Ольге Гороховой, бывшему руководителю департамента печати и средств массовых коммуникаций краевой администрации, сообщило следственное управление СКР по краю. Бывшая чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорена к полутора годам лишения свободы условно.

Факты незаконной деятельности чиновницы были выявлены сотрудниками УФСБ России по краю. Суд установил, что в рамках выполнения государственной программы между возглавляемым госпожой Гороховой департаментом и ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани» был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти, тираж должен был составить 130 тыс. экземпляров. С целью создания видимости выполнения условий контракта были изданы порядка 2,5 тысяч фиктивных экземпляров рекламных газет, содержащих информацию о деятельности администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. Среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись. «Зная о том, что фактически условия контракта не выполнены, Ольга Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 млн руб., которые были неправомерно израсходованы, таким образом, краевому бюджету был причинен ущерб на указанную сумму, сообщили в СКР.

Анна Перова, Краснодар