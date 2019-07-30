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Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ

ООО «Алладин» Алексея Шаповалова отсудило у мэрии жилой квартал в Самаре

Арбитражный суд Самарской области признал недействительным расторжение главой Самары одностороннего договора с ООО «Алладин» о развитии застроенной территории в границах улиц Нагорной, Ново-Вокзальной, Ставропольской и Александра Матросова в Промышленном районе. Соответствующий документ размещен на сайте арбитража.

По информации на сайте суда, в августе 2010 года глава Самары заключил с ООО «Аладдин» договор о развитии застроенной территории в границах этих улиц. Ее площадь составляла 4,9 га. Дома в этом районе предполагалось снести или реконструировать, а их жильцов – расселить. Срок действия договора составлял 20 лет.

Кроме того, инвестор обязывался в течение года с момента заключения контракта подготовить планировку и межевание территории и составить график ее освоения. Но эта работа не была выполнена, и в октябре 2017 года глава Самары Олег Фурсов потребовал от компании устранить нарушения. В июле 2018 года городская администрация расторгла договор с ООО «Алладин», и компания стала оспаривать это решение в суде.

В конце июля арбитраж признал решение властей недействительным и обязал взыскать с Елены Лапушкиной 6 тыс. руб. расходов по государственной пошлине. Стороны могут обжаловать это решение в течение месяца со дня его принятия.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алладин» специализируется на управлении недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Бенефициаром компании выступает бизнесмен Алексей Шаповалов, которому также принадлежит ООО «Самарский деловой мир».

Георгий Портнов


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