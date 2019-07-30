Ростовская область вошла в десятку регионов с наибольшей просрочкой по кредитам

Во втором квартале 2019 года просрочка по потребительским кредитам в Ростовской области осталась на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года — 22,3%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом в России доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 19,9%, снизившись за год на 0,4 п.п. Меньше всего доля просрочки в Ханты-Мансийском АО (11,1%), Москве (15,5%) и Московской области (16,8%). Наибольшая доля просрочки зафиксирована в Иркутской области (27,1%), Красноярском крае (24,6%) и Кемеровской области (25,6%).

Кристина Федичкина