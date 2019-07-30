Росприроднадзор возбудил дело в отношении чиновников Петербурга из-за строительства жилья на свалке

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) возбудил административное дело в отношении администрации Невского района Петербурга из-за того, что работы по ликвидации свалки не проводились, а на загрязненном участке разрешено строительство жилья.

Как сообщили в пресс- службе ведомства, ведется расследование в отношении районных чиновников по факту невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, ухудшающего качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Поводом для инициирования мер реагирования послужило обращение граждан, а также публикации в прессе и социальных сетях о наличии несанкционированной свалки отходов неустановленного класса опасности на земельном участке комплексной застройки территории СУН-16,ограниченном Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Как отмечают в ведомстве, ранее там располагался золоотвал. При этом мероприятий по ликвидации несанкционированного складирования грунтов неустановленного класса опасности не проводилось.

В начале года в адрес администрации района Росприроднадзор вынес предостережение, но исполнено оно не было. Это стало причиной возбуждения дела об административном правонарушении. Кроме того, эксперты вязли пробы грунта установления класса опасности.