СКР на Кубани возбудил уголовное дело в отношении активиста «Открытой России»

В Краснодаре местный житель подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории РФ иностранной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ), сообщило следственное управление СМКР по краю. По данным “Ъ-Юг”, фигурантом дела является 23-летний Александр Савельев, активист организации «Открытая Россия» и редактор местной страницы ресурса «МБХ-медиа».

По данным следствия, в период с марта 2018 года по настоящее время мужчина участвовала в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ. За это подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, по данным СК, «подозреваемый в апреле и июне 2019 года, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении», – сообщили в СУ СКР. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе обысковые мероприятия, уточнили в ведомстве.

Анна Перова, Краснодар