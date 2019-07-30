«Белгородасбестоцемент» уменьшил чистую прибыль при росте выручки

ОАО «Белгородасбестоцемент» («БЕЛАЦИ») уменьшило чистую прибыль в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го на 5,5% — с 20,5 до 19,3 млн руб. Соответствующие данные представлены в ежеквартальном отчете компании. При этом выручка «БЕЛАЦИ» в январе-июне 2019 года увеличилась — с 435,4 до 500,9 млн руб. Значительно выросла и себестоимость продаж: в первом полугодии 2018 года она составляла 383,1 млн руб., а в январе-июне 2019-го — 440,5 млн руб. Примерно в два раза сократились прочие расходы компании — с 55,7 до 20,8 млн руб., при этом валовая прибыль увеличилась с 52,2 до 60,4 млн руб.

«БЕЛАЦИ» специализируется на выпуске хризотилцементной продукции. По собственным данным, является одним из крупнейших предприятий в отрасли. Асбестоцементный комбинат начал свою работу в 1953 году, а ОАО «Белгородасбестоцемент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1992-м. 53% акций общества — у ООО «Торговый дом “Асбоцемизделие”», 41,92% долей которого принадлежит семье гендиректора Якова Певзнера, 18,78% — Николайю Воронову, 18,18% — председателю совета директоров Сергею Голощапову, 9,44% — Инне Чепурных, 8,75% — Олегу Фуксу, 2,93% — главбуху Екатерине Высочиной. Еще 26,52% акций «БЕЛАЦИ» принадлежит примерно в одинаковых долях членам совета директоров Юрию Козлову, Якову Ременнику, Владимиру Кочелаеву и Марку Розину.

Мария Старикова