30 июля, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

2

Фото: Еврейская община Перми

Публичное обсуждение строительства Еврейского центра назначено на середину августа

Администрация Перми назначила публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25: «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). На участке в 6,3 тыс. кв. м планируется размещение здания Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения с прилегающей к нему благоустроенной территорией. Провести публичные слушания намечено 12 августа во Дворце культуры железнодорожников.

Как рассказали “Ъ-Прикамье” в МИРО «Еврейская община Перми», в общественном центре планируется разместить лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовую с обеденным залом на 60 посадочных мест и кухонным блоком, спортивный зал, а также методические и игровые помещения для детей школьного и дошкольного возраста. Предусматривается открыть библиотеку и музей. «На сегодняшний день подобные центры благополучно существуют в сорока российских городах, внося существенный вклад в создание благополучной социальной среды и укрепление межнациональных отношений»,— добавляют инициаторы проекта.

Фото: Еврейская община Перми

«Проекты и мероприятия будут доступны для всех жителей Перми и Пермского края, желающих принять в них участие. На сегодняшний день совместно с администрацией района принято решение о разработке программы совместной деятельности в сфере досуга для жителей района»,— отмечают представители МИРО. В религиозной организации подчеркивают, что строительство и дальнейшее содержание центра будет происходить «исключительно за счет средств, привлекаемых еврейской общиной города Перми из благотворительных фондов и пожертвований частных лиц».

Еврейская община ведет переговоры с городскими властями о выделении земельного участка для строительства общественного центра с 2013 года. В 2016 году с МИРО «Еврейская община Перми» был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком по ул. Энгельса, 25. В феврале этого года публичные слушания по строительству центра были отменены по заявлению самой религиозной организации. В июле комиссия по землепользованию и застройке назначила публичные слушания повторно.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

Профиль пользователя