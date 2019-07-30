Публичное обсуждение строительства Еврейского центра назначено на середину августа

Администрация Перми назначила публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25: «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). На участке в 6,3 тыс. кв. м планируется размещение здания Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения с прилегающей к нему благоустроенной территорией. Провести публичные слушания намечено 12 августа во Дворце культуры железнодорожников.

Как рассказали “Ъ-Прикамье” в МИРО «Еврейская община Перми», в общественном центре планируется разместить лекционные аудитории, помещения для досуговых занятий, семейного и молодежного центров, зал для проведения торжеств, столовую с обеденным залом на 60 посадочных мест и кухонным блоком, спортивный зал, а также методические и игровые помещения для детей школьного и дошкольного возраста. Предусматривается открыть библиотеку и музей. «На сегодняшний день подобные центры благополучно существуют в сорока российских городах, внося существенный вклад в создание благополучной социальной среды и укрепление межнациональных отношений»,— добавляют инициаторы проекта.

Фото: Еврейская община Перми

«Проекты и мероприятия будут доступны для всех жителей Перми и Пермского края, желающих принять в них участие. На сегодняшний день совместно с администрацией района принято решение о разработке программы совместной деятельности в сфере досуга для жителей района»,— отмечают представители МИРО. В религиозной организации подчеркивают, что строительство и дальнейшее содержание центра будет происходить «исключительно за счет средств, привлекаемых еврейской общиной города Перми из благотворительных фондов и пожертвований частных лиц».

Еврейская община ведет переговоры с городскими властями о выделении земельного участка для строительства общественного центра с 2013 года. В 2016 году с МИРО «Еврейская община Перми» был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком по ул. Энгельса, 25. В феврале этого года публичные слушания по строительству центра были отменены по заявлению самой религиозной организации. В июле комиссия по землепользованию и застройке назначила публичные слушания повторно.