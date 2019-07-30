В августе в Петербурге заработают районные агентства по использованию городской недвижимости

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с августа откроет четыре районных агентства, которые будут заниматься вопросами, связанными с подготовкой, заключением и сопровождением договоров в отношении городских объектов недвижимости.

Агентства появятся на севере, юге, востоке и в центре Петербурга. Точные адреса не указываются. Каждое агентство будет охватывать деятельность нескольких районов города. В учреждения граждане и юрлица смогут обращаться по любым вопросам, связанным с использованием городской недвижимости. Исключением станут инвестиционные соглашения и сделки с крупными контрагентами.