В Челябинске запустили производство шаровых кранов для высококоррозионных сред

«Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА, совместное предприятие групп ОМК и «Газпром») запустил в Челябинске первое в России производство шаровых кранов, которые могут работать в высококоррозионных средах. На покупку оборудования предприятие ранее получило льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 300 млн руб. Общая сумма инвестиций в проект составила 2,3 млрд руб., сообщает пресс-служба ФРП.

Шаровые краны используются в качестве запорного устройства на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа. Основными потребителями готовой продукции УЗСА станут, прежде всего, добывающие и перерабатывающие предприятия «Газпром». До запуска нового производства шаровые краны, способные работать в высококоррозионных средах, закупали в Италии, Германии, Чехии, США и других странах. В 2020 году предприятие планирует завершить вторую очередь технологического оснащения.