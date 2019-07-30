Импорт стиля

В центре Перми на площади перед Театром-Театром проходит Федеральная ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля, которая продлится до 8 августа. Организаторами мероприятия являются федеральный и региональный минпромторги, а также администрация Перми.

В рамках мероприятия в Пермь прибыли ведущие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края. Всего на ярмарке представлено свыше 30 производителей из 14 регионов России. Они представляют деловую, спортивную и повседневную одежду, кожгалантерею и аксессуары. На ярмарке оборудованы крытые примерочные.

Для проведения ярмарки Минпромторг РФ выбирает наиболее экономически развитые регионы. Например, в 2018 году ярмарки легкой промышленности проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже и Краснодаре. В Москве мероприятие прошло на Красной площади.

В 2019 году местом проведения ярмарки выбрана Пермь, которая является крупным центром развития промышленного производства. По словам замминистра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в данном мероприятии позволит местным производителям продемонстрировать свою продукцию потребителям, а также найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах, и тем самым расширить объемы производства. Помимо Перми, ярмарка легкой промышленности в этом году состоится в Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ярославле.

По словам директора компании «Городские праздники» (оператор ярмарки) Сергея Комарова, Пермский край имеет перспективы ежегодного проведения ярмарок легкой промышленности. «Легкая промышленность России нуждается в продвижении: чем больше у нас будет мероприятий, тем больше людей о ней будут знать, тем активнее она будет развиваться, – отмечает Сергей Комаров. – Сейчас ярмарки разделились по территориальному принципу. При этом Пермский край имеет выгодное размещение, куда смогут приехать промышленники как с юга, так и с севера страны».

Проведение ярмарок поддерживает и губернатор Пермского края Максим Решетников. По его мнению, такой формат знакомит жителей региона с новыми производителями, которые своими покупками поддерживают малое предпринимательство. Кроме того, оператором регулярных пермских ярмарок уже является МКУ «Пермский центр бизнеса», который приглашает предпринимателей бесплатно участвовать в мероприятиях и продавать свою продукцию горожанам. Высоко такой формат оценивает и Пермская торгово-промышленная палата.

Участники ярмарки подтверждают эффективность данных мер поддержки. «Мы участвуем во всех пермских ярмарках и посещаем другие регионы. Ярмарки помогают производителям, потому что о продукции узнают не только потребители, но и оптовики из других регионов. Так, большие объемы товара уходят в Ижевск», – рассказали представители пермского салона-магазина головных уборов. Производство расположено в Перми на улице Красноармейской.

Посещением Перми довольны и производители из других регионов. К примеру, одежду в стиле «бохо» представила предпринимательница из Томска. «Наш ассортимент позволяет участвовать в различных ярмарках. В основном мы представляем одежду из льна и бамбука, который не встретить ни в одном магазине. После знакомства с товаром посетители уже ищут нас на других ярмарках, а мы получаем стабильные заказы», – пояснила представитель компании.

Существенную пользу от участия в ярмарках ощутило ателье «Силуэт Севера» из Сыктывкара. «Мы производим спортивную одежду в этностиле, используя фольклорные элементы, что позволяет представить Россию на выставках как многокультурную страну. Кроме того, мы одеваем спортивные команды, что подтверждает высокое качество и прочность нашей одежды. Участие в выставках, несомненно, помогает развитию производства. Так, на одной из ярмарок на нас вышли агенты интернет-магазина Wildberries. Иначе мы бы с ними не встретились. Теперь нашу продукцию все видят в интернете, это расширило число оптовых и розничных покупателей», – говорит представитель ателье Галина Карташова.

Посетительница ярмарки Людмила Носкова сообщила, что нашла несколько интересных товаров: «Здесь можно найти необычные и стильные вещи, при этом высокого качества. Я вернусь сюда с ребенком, чтобы он тоже смог примерить одежду и выбрать что-то из обновок к новому учебному году».