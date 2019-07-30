Клиенты закрывшегося фитнес-центра «Колизей» не смогут бесплатно заниматься в новом клубе

Клиенты фитнес-центра «Колизей» не смогут заниматься в новом клубе бесплатно. Об этом сообщает портал «Новости Перми». По данным портала, обещание руководства закрывшегося клуба о том, что новый фитнес-центр Drive Fitness возьмет на себя обязательства по ранее купленным картам, не соответствует действительности.

«К сожалению, предыдущий оператор не смог предложить нам адекватных условий по обслуживанию клиентов. Единственное, что мы сможем сделать и сделаем для клиентов, которых „подвел“ предыдущий оператор,— дадим дополнительную хорошую скидку на приобретение новых контрактов в нашей сети. Мы готовы пойти на эту упущенную выгоду, так как понимаем состояние клиентов, в котором они оказались, и постараемся оправдать их ожидания после открытия»,— заявил «Новостям Перми» директор по развитию Drive Fitness Алексей Циммерман.

Фитнес-клуб «Coliseum» существовал 13 лет, и в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Расположен в самом центре Перми, здесь занимаются представители политической и бизнес-элиты Прикамья. По данным „Ъ-Прикамье“, число клиентов — около 4 тыс. плюс 20 тыс. контактов в базе.

В конце июня руководство ТРК направило оператору уведомление о расторжении договора аренды. Основание — долг за аренду в 9 млн руб. При этом девелопер ТРК решил заключить договор об аренде с новым оператором фитнес-клуба. Предполагалось, что база клиентов перейдет от прежнего арендатора к новому.