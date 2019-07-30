Группа «О`Кей» увеличила чистую выручку на 6% за три месяца

Чистая выручка O`Key Group SA (владеет сетью гипермаркетов «О’Кей» и дискаунтеров «Да!») по итогам второго квартала текущего года увеличилась на 6,1% —до 39,5 млрд рублей. Всего за первое полугодие 2019 года чистая розничная выручка группы, исключая эффект от продажи бизнеса в супермаркетах, выросла на 3,4% — до 78,9 млрд руб., следует из финансового отчета компании.

При этом входящие в группу дискаунтеры «Да!» за январь-июнь 2019 года показали рост чистого розничного дохода на 37,0% — до 8,5 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что торговую сеть «О`Кей» (а также ТРЦ «Галерея» в Петербурге) может приобрести ПАО «Сбербанк». Позже в кредитной организации эту информацию опровергли.

В настоящий момент O`Key Group SA управляет 164 магазинами по всей России. Также компания владеет 12 пунктами выдачи электронной торговли в Москве и Петербурге (по шесть в каждом городе) и четырьмя распределительными центрами (два находятся в Москве и два — в Петербурге).