В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками

В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях. Информацию об обысках подтвердили правоохранительные органы, по данным “Ъ-Юг”, возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

Адвокат Алексей Аванесян написал в сети Facebook: «У Андрея Рудомахи (в штаб-квартире Эковахты – “Ъ-Юг”) обыск, как обычно в шесть утра. Выломали ворота. Адвоката не пускают. Понятые скучают на улице. Человек 10 спецназ (Росгвардия). Кинолог с собакой. Через открытую дверь удалось докричаться до Андрея. Он сказал, что к нему применено насилие, перцовый баллончик и он лежит на полу», – сообщил адвокат, добавив, что в ходе обыска изъяты компьютеры и ноутбуки. Александр Савельев, редактора местного сайта «МБХ-медиа», который ночевал в помещении Эковахты, доставлен в следственное управление. «С обыском пришли и к родителям Александра Савельева, живущим в Усть-Лабинске»,– сообщил на своей странице адвокат Михаил Беньяш.

Анна Перова, Краснодар