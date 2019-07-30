На краснодарского журналиста заведено уголовное дело

В отношении журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева возбуждено уголовное дело по ст. 284 УК РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Был произведен обыск по месту его жительства. Он является журналистом ”Юг. МБХ медиа“, которое является проектом организации ”Открытая Россия“. Последняя финансируется иностранными источниками с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в России и на Кубани», - рассказал источник.

Александр Савельев состоит в некоммерческой организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», также сообщается, что ранее он был членом «Открытой России». Деятельность этой организации в РФ признана нежелательной.

Андрей Ульченко