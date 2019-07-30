В Перми на год закроют движение по улице Строителей

В Перми почти на год закроют движение транспорта по улице Трамвайной на участке от улицы Шпальной до улицы Желябова. Ограничения вводятся с 24 августа 2019 года и будут действовать до 30 июня 2020 года.

Как сообщается на сайте мэрии, это связано с выполнением работ по строительству автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара». Работы будут выполняться по заказу краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог Пермского края». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции улица Строителей (между улицами Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в июне губернатор Максим Решетников подписал постановление о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу. В числе прочих поправок документ уточняет расходы на реконструкцию улицы Строителей в Перми. Если раньше реконструкция объекта от улицы Куфонина до улицы Стахановской составляла 4,9 млрд руб., то теперь реализация разбита на четыре этапа и значительно подорожала. Проект добавился расходами на строительство автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара (3, 88 км)» стоимостью 2,7 млрд руб. и строительство автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара — улица Стахановская (3,12 км)» стоимостью 2,1 млрд руб. Кроме того, запланированы расходы в объеме 1,6 млрд руб. на строительство двух тоннелей (по 800 млн руб.) через Транссиб в створе улиц Углеуральской и Вишерской.

Это еще не все расходы на реконструкцию улицы Строителей. Как сообщалось ранее, запланированы масштабные затраты на выкуп недвижимого имущества по ходу новой трассы. Планируется также строительство дорожной развязки в районе пересечения улиц Вишерской и Барамзиной, из-за того что на пути строительства стоит ремонтное депо РЖД и его нельзя перенести. Сейчас власти оценивают транспортные потоки, в зависимости от них будет принято решение, какая будет развязка — одноуровневая (стоимость 1,5 млрд руб.) или двухуровневая (стоимость 2,5 млрд руб.). Источник в правительстве сообщил, что РЖД настаивают на двухуровневом варианте развязок.