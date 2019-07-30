«СДС-азот» направит 3,5 млрд рублей на развитие «Мелеузовских минеральных удобрений»

АО «СДС-азот» инвестирует 3,5 млрд руб. в развитие «Мелеузовских минеральных удобрений» (Башкортостан) до 2024 года. «В этом году в поддержание основных фондов планируется вложить 300 млн руб.»,— говорится в сообщении «СДС-азота».

Планируется, что до 2023 года на мелеузовском заводе будут созданы и внедрены системы диспетчеризации и автоматизированную систему управления транспортом, проведено техперевооружение. «Перед нами поставлена задача проработать выпуск новых для завода продуктов, таких как пористая аммиачная селитра, раствор нитрата аммония и карбамидо-аммиачная смесь»,— говорит гендиректор АО «Мелеузовские минеральные удобрения» Роман Дьяк.

В 2018 году АО «Мелеузовские минеральные удобрения» произвело почти 500 тыс. т готовой продукции. В 2019 году планируется увеличить производство продукции на 11%.

АО «СДС-азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Компания располагает мощностями для производства более 1 млн т аммиака, свыше 1 млн т аммиачной селитры и около 600 тыс. т карбамида.

Оксана Павлова