Более 12,4 млн рублей будет потрачено на благоустройство Октябрьского района Самары

30 июля, вторник
Самарское МБУ «Перспектива» ищет подрядчика, который благоустроит Октябрьский район. Стартовая цена контракта составляет свыше 12,4 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заявки на конкурс принимаются до 6 августа текущего года. Первые из них конкурсная комиссия рассмотрит 7 августа. Электронный аукцион состоится 8 августа.
В числе прочего подрядчику предстоит очистить территорию от мусора, кустарника и мелколесья и отвечать за ее санитарное содержание. Кроме того, он займется покосом травы, подвозом и выгрузкой песка и чернозема, а также спилом аварийных и сухостойных деревьев. Зимой подрядчик будет чистить территорию и вывозить с нее снег.