При падении военного самолета в Пакистане погибло не менее 17 человек

При падении военного самолета в Пакистане погибло 17 человек, сообщает Reuters. По данным агентства, во время тренировочного полета самолет врезался в жилые дома недалеко от города Равалпинди. Среди погибших — 12 гражданских лиц и пятеро военнослужащих.

Данных о причине аварии и типе самолета не приводятся.

«Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети»,— сказал AP официальный представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарук Батт. При этом агентство указывает, что в результате крушения погибло по меньшей мере 18 человек.