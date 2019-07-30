При падении военного самолета в Пакистане погибло не менее 17 человек

При падении военного самолета в Пакистане погибло 17 человек, сообщает Reuters. По данным агентства, во время тренировочного полета самолет врезался в жилые дома недалеко от города Равалпинди. Среди погибших — 12 гражданских лиц и пятеро военнослужащих.
Данных о причине аварии и типе самолета не приводятся.
«Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети»,— сказал AP официальный представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарук Батт. При этом агентство указывает, что в результате крушения погибло по меньшей мере 18 человек.
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