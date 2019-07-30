В 2019 году на Кубани увеличилось число случаев завышения выплат в автостраховании

В последние месяцы растет число фактов, связанных с завышением уровня выплат в сфере автострахования. Об этом зашла речь на встрече мэра Краснодара Евгения Первышова с представителями страховых компаний, сообщает пресс-служба администрации города. По данным страховщиков, больше всего таких случаев происходит в Краснодаре, Армавире, Туапсинском и Северском районах.

По словам представителей страхового бизнеса, правоохранительные органы на местах недостаточно активно реагируют на обращения страховщиков, до суда доходят незначительное количество дел. На встрече стороны обсудили возможность создания межведомственной рабочей группы для решения данных проблем. В нее, в частности, должны войти представители правоохранительных органов.

В данный момент в регионе работают 76 филиалов и представительств страховых компаний, по итогам прошлого года рынок ОСАГО в регионе составил 9 млрд руб., уровень выплат — около 90%.

Андрей Ульченко