«С бедностью придется бороться вербальными интервенциями»

Росстат сообщил новые данные о количестве бедных россиян в первом квартале 2019 года — число граждан с доходом ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн. В 2018 году, по оценкам статистического ведомства, за чертой бедности проживали 18,4 млн человек или 12,6% всего населения страны. В Росстате связывают ухудшение показателей в основном с техническими и бумажными факторами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что публикации Росстата в ближайшее время засекретят.

Согласно пояснительной записке Росстата, причина роста числа бедных не в том, что ситуация в стране стала хуже, нет, просто дело в новой методике. В частности, распоряжением Минтруда прожиточный минимум в России был повышен более чем на 700 руб. и составил в первом квартале 10753 руб. Если бы этот показатель оставался на уровне инфляции, тогда число бедных было бы ниже, а так планка оказалась даже в чем-то завышенной. Заметно, что не все граждане достигли нового уровня, в результате налицо не совсем позитивные цифры статистики. По сравнению со всем прошлым годом бедных стало больше аж на 2,5 млн. Хотя, конечно же, в целом итоги подводить рано: важны годовые показатели.

Бедность в России — это уже не просто проблема, она подается как стихийное бедствие, напасть, которая непонятно откуда взялась.

У нас же все в целом неплохо: какой-никакой рост экономики имеется. Но есть эта самая бедность, хотя, если присмотреться, и здесь не все так страшно. Цифры — одно, а вот пояснительные записки — другое, они смягчают ситуацию: на самом деле это только так кажется, что все плохо, нужно просто внимательно читать, что говорят эксперты.

Как же бороться с этой напастью по имени бедность? Мы знаем, что чиновникам рекомендовано больше сочувствовать простым гражданам, а когда говорят, что, мол, денег нет, сразу же переходить на вкрадчивый тон, входить в положение, обещать, что будет лучше, но не сразу. Тех же из руководителей, кто «зарывается», норовит грубить, что и на макаронах прожить можно, ждут неприятности по партийной линии. Это тоже отвлекает внимание.

Тем не менее людям-то не объяснишь, что виновата методика, как бы вкрадчиво им это не говорили.

Почти 21 млн человек по итогам квартала — это не то что впечатляющие, а кричащие цифры.

В российских регионах, может быть, понятия не имеют, кто такие Навальный, Соболь и другие московские выскочки, но вот копейку считать умеют хорошо — кушать хочется всегда. До местных выборов остается чуть больше месяца. Что скажут официальные кандидаты? Где достижения? Тема бедности — это уже конек так называемых системных партий, которые, пока что героически молчат и никак не реагируют на московские протесты. Но здесь им придется на него садиться.

Мы знаем, что премьер-министр отправился в турне по регионам проверять, как исполняются национальные проекты — они должны улучшить жизнь россиян. Примечателен тот факт, что это должно наступить не то что немедленно, но очень скоро. Однако пока, судя по статистике, дела обстоят не лучшим образом, а свалить особо не на кого.

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Так что вывод следующий: скорее всего, данные Росстата придется в ближайшее время засекретить или объявить мораторий на их публикации под предлогом, например, уточнения методик, чтобы те не добавляли негативных настроений, а то кому-то может показаться, что из года в год становится хуже. Нужно держать курс только на позитивную повестку. Если постоянно говорить людям, что они богатые, то теоретически они могут и поверить. С бедностью придется бороться вербальными интервенциями — есть же такой общепринятый термин.