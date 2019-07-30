Сделанный в Магнитогорске робот отправится на МКС в конце августа

Разработанный НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск) робот Fedor 22 августа будет отправлен на Международную космическую станцию, сообщают в пресс-службе компании. Сейчас идет заключительный этап испытаний его оборудования и систем перед транспортировкой на МКС.

«Планируется, что Fedor самостоятельно будет вести репортаж на корабле “Союз МС-14” (транспортный пилотируемый корабль, запуск которого к МКС запланирован на август – «Ъ-Южный Урал»), информируя Центр управления полетами обо всех этапах полета, телеметрии и состоянии корабля»,- говорится в сообщении компании. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что робот пробудет на Международной космической станции примерно полторы недели, а затем вернется на Землю.

Fedor был разработан и произведен «Андроидной техникой» в рамках работы над проектом «Спасатель». Затем он был передан «Роскосмосу» и доработан для экспериментального полета.