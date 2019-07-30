Премиальный отдых «переехал» на острова

Миллионеры предпочитают отдыхать на островах. Поездки туда становится все популярнее у владельцев частных самолетов. Как выяснил Bloomberg, состоятельные люди предпочитают летать на Багамы, Майорку, Ибицу, а к островам юго-восточной Азии за год интерес возрос на 80%. Непродолжительная поездка на один-два дня может обойтись в несколько сотен тысяч долларов. Что сейчас модно в сфере премиального туризма? Разбирался Григорий Колганов.

Собственный пляж, яхта, личный дворецкий и изысканное меню от шеф-повара — примерно так выглядит дорогой отдых на островах. И конечно же, вилла на берегу океана, которую спроектировал известный дизайнер. В интерьере внимание уделено натуральным материалам — мраморная ванна, пол из корня орехового дерева. Возглавляют список самых привлекательных для миллионеров мест Багамские острова. На побережье разбросаны пятизвездочные отели. Владелец одного из них Джеф Берч рассказал «Ъ FM», чем обычно занимаются его гости: «Наш отель находится на группе островов Аут-Айлендс — наименее населенных на всех Багамах. 85% приезжающих — американцы или канадцы. В этом году были и русские. Конечно, мы предлагаем не только проживание, но и развлечения — дайвинг, рыбалку, морские прогулки. Единственное — здесь нет традиционного шопинга».

Не только Карибское море привлекает состоятельных людей. Второе, третье и четвертое место в рейтинге занимают европейские направления — Майорка, Ибица и Сардиния. Из азиатских чаще всего выбирают Бали, Мальдивы и Филиппины. Причем в южной и юго-восточной Азии премиум туризм стремительно развивается — объем частных авиаперевозок вырос на 80% за прошлый год. Россияне от общих трендов не отстают и тоже проводят отпуск на островах, отмечает менеджер по работе с клиентами компании Universal Travel Анна Дашевская: «Мальдивы — это, конечно, пляжный отдых, рыбалка на вечерней и утренней заре, яхта. На Маврикии больше развит гастрономический туризм. Уровень SPA в той или иной гостинице измеряются именно этим».

Хотя островной туризм остается в моде, не все им довольны. Из плюсов — вид из окна, улыбчивый, вышколенный персонал и мало туристов. Из минусов — небольшое количество доступных развлечений, рассуждает генеральный директор компании «НДВ Групп» Александр Хрусталев. Он посетил многие популярные у миллионеров острова, но так и не распробовал такой вид отдыха: «Там нечего делать: прошел 500 м в одну сторону, 500 — в другую, на этом все и закончивается. Хочется какого-то движения, посмотреть достопримечательности».

Любопытная деталь — богатые люди все чаще летают в отпуск на частных самолетах, которые становятся таким же необходимым атрибутом роскоши, как и яхты. Стоит воздушное судно несколько миллионов долларов. Но даже аренда борта обойдется в круглую сумму. Перелет иной раз оказывается дороже, чем сам отдых, но несмотря на это в России есть спрос на подобные услуги, отмечает управляющий партнер компании Apple Concierge Кирилл Левадный: «Самый простой самолет, который можно взять, Challenger 604 до Мальдив обязательно будет с дополнительной пересадкой либо в Дубаях, либо в Катаре. Стоимость в одну сторону составляет не меньше €80-90 тыс., а, может быть, и больше. А так как вы летите в обе стороны, добавляются дополнительные затраты. Но спрос на это направление есть».

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Потратить большие деньги во время отпуска можно и не выезжая из страны, и, как отмечают участники рынка, среди очень состоятельных россиян таких все больше. В прошлом году некая семья из пяти человек заплатила за тур 35 млн руб. За эту сумму можно было слетать на частном самолете до Мальдив, пожить в одном из самых дорогих отелей архипелага несколько месяцев и вернуться обратно.

Аналитики отмечают, что частные самолеты арендуют преимущественно для коротких перелетов, потому что это дешевле. Жители США посещают острова Карибского моря, а миллиардеры из Азии предпочитают атоллы в Тихом и Индийском океанах.