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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Движение на ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничено до середины сентября

Ремонт тепловых сетей в Самаре стал причиной ограничения движения транспорта на ул. Ново-Вокзальной. Оно будет действовать до 24:00 (MSK+1) 15 сентября текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, ограничение введено на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе в сторону Московского шоссе и от Московского шоссе на участке длиной 50 м в сторону ул. Ново-Садовая. Кроме того, до 24:00 15 сентября временно изменена схема движения общественного транспорта – автобусов №№ 55, 96, 205, 272 и 295. При этом схема движения трамваев не изменится

Георгий Портнов


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