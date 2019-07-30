Движение на ул. Ново-Вокзальной в Самаре ограничено до середины сентября

Ремонт тепловых сетей в Самаре стал причиной ограничения движения транспорта на ул. Ново-Вокзальной. Оно будет действовать до 24:00 (MSK+1) 15 сентября текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, ограничение введено на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе в сторону Московского шоссе и от Московского шоссе на участке длиной 50 м в сторону ул. Ново-Садовая. Кроме того, до 24:00 15 сентября временно изменена схема движения общественного транспорта – автобусов №№ 55, 96, 205, 272 и 295. При этом схема движения трамваев не изменится

Георгий Портнов