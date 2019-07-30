СвЖД разрабатывает проект модернизации пермского железнодорожного узла

Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги (СвЖД) в первом полугодии 2019 года составили более 7 млрд руб. В целом инвестиционный бюджет СвЖД достигнет 30,3 млрд руб., что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

В число стратегических проектов свердловской магистрали на 2019 год вошли усиление инфраструктуры на направлении Соликамск — Пермь, развитие Пермского железнодорожного узла, строительство Северного широтного хода. «Так, по программе „Развитие направления Пермь — Соликамск“ завершаются проектные работы. Программа реализуется из-за строительства новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края и позволит увеличить провозную способность участка с 20,3 млн т до 33,6 млн т в год к 2025 году»,— сообщили в пресс-службе СвЖД.

Сегодня по проектам «Развитие пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода» и «Создание железнодорожного Северного широтного хода» начаты проектно-изыскательские работы. Заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Тобольск — Сургут — Коротчаево. На их завершение в этом году направят 1,6 млрд руб. Пропускная способность направления увеличится в два раза. Кроме этого, планируется модернизировать более 200 км существующего железнодорожного пути. Еще почти 300 км пути СвЖД обновит по программе капитального ремонта.