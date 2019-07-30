«Мой круг»: зарплаты IT-специалистов выросли на 10%

Средняя зарплата специалиста в IT-отрасли составляет в России около 100 тыс. руб., следует из отчета на основе 7 тыс. анкет карьерного портала «Мой круг» за первое полугодие 2019 года, имеющегося у “Ъ”. По данным сервиса, зарплаты сотрудников IT-компаний выросли на 10% год к году, снижение наблюдается только у специалистов в сфере маркетинга.

Разница между Москвой и всей Россией составляет около 36%, указывает «Мой круг»: в столице зарплата в IT за вычетом всех налогов в среднем равна 136 тыс. (рост на 13%), по регионам — 75 тыс. руб. (рост на 7%). Из регионов выделяется Санкт-Петербург, где в IT платят в среднем 110 тыс. руб. (рост на 10%).

Самые высокие зарплаты — у разработчиков на языках Scala, Objective-C и Golang. Среди компаний традиционно в лидерах по размеру заработных плат «Лаборатория Касперского», Mail.ru Group, Luxoft и Альфа-банк, где разработчикам платят около 150 тыс. руб., говорится в отчете «Моего круга». В первом полугодии в список также попал онлайн-ритейлер Ozon со средней медианной зарплатой разработчиков 176 тыс. руб.

Отдел медиа и телекоммуникаций