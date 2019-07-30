В Магнитогорске прокуратура потребовала закрыть загрязнявший воздух асфальтобетонный завод

Магнитогорская природоохранная прокуратура направила в суд заявление с требованием приостановить на три месяца деятельность асфальтобетонного завода, загрязнявшего воздух.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, на предприятие пожаловались местные жители. В ходе проверки было установлено, что используемые на заводе фильтры технически неисправны и не очищали выбросы даже от пыли. Кроме того, на предприятии не проводились инвентаризация выбросов и производственный экологический контроль. Также установлено нарушение герметичности оборудования, повлекшее разлив нефтяного битума на почву. Отходы хранились с нарушением требований.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух). Материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток. В отношении индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего асфальтобетонный завод, возбуждены пять административных дел, которые находятся на рассмотрении в министерстве экологии Челябинской области и Роспотребнадзоре.